Detenuto brucia un materasso perché l’acqua non gli piace e intossica tre agenti

Carceri: detenuto brucia materasso e intossica tre agenti



CARINOLA – Un detenuto ha incendiato per

protesta un materasso nel carcere di Carinola,

provocando l’intossicazione di tre poliziotti penitenziari. Il

fatto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ed è stato reso

noto oggi dal sindacato di polizia penitenziaria Uspp, che in

una nota a firma del segretario campano Ciro Auricchio, spiega

che “la cosa che sorprende sono le motivazioni: infatti il gesto

sembrerebbe dovuto ad una protesta perché il detenuto

insoddisfatto del sapore dell’acqua comprata, avrebbe preteso

l’immediato cambio con una altra confezione dello stesso tipo e

per ripicca ha acceso il materasso. Oramai gli episodi di follia

sono all’ordine del giorno nelle carceri. Il clima di impunità

diffusosi e di delegittimazione dell’operato dei poliziotti ha

di fatto consegnato le carceri ai detenuti. Detenuti che si

fanno giustizia sommaria, con pretese assurde come richieste di

terapia e prestazioni sanitarie di loro gradimento, che

rifiutano di entrare in cella, che offendono e minacciano

operatori penitenziari senza limiti. Quando la politica prenderà

contezza che la situazione e ingestibile e le carceri da

rieducazione sono diventati centri di diffusa illegalità e zone

a facile gestione della criminalità? Serve subito – aggiunge

Auricchio – lo stato di emergenza delle carceri, anche se lo

scarso personale di polizia penitenziaria riesce comunque a

mantenere l’ordine e la sicurezza interna”.