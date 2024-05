Deve scontare 9 anni, detenuto casertano si uccide in cella

ALVIGNANO – La comunità di Alvignano è rimasta scioccata dalla notizia del suicidio di Teodorico Musco. L’uomo si trovava in carcere a Napoli e doveva scontare una condanna a nove anni di reclusione.

Quando i compagni di cella si sono resi conto di quello che era successo, la situazione era oramai irrecuperabile.

Negli anni Musco era stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie.

Un furto nei cassetti dello spogliatoio dei medici dell’ospedale Loreto Mare di Napoli, caso successo nel settembre scorso. Ma anche nel 2009 aveva subito un arresto per una tentata rapina in villa. Musco fu anche accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.