“Difese le aziende italiane di imballaggi”. Valentino Grant esulta: “Con la Lega siamo riusciti a modificare la euro follia che le penalizzava”

Il parlamentare di Strasburgo a Bruxelles: grazie a noi modificato il regolamento in approvazione

CASERTA. “Ha prevalso il buon senso, grazie al lavoro della Lega e del centrodestra di governo si è messo un argine alla deriva ideologica ed estremista di questa Ue, a tutela degli interessi delle nostre aziende. Grazie all’apporto fondamentale del gruppo Lega – Id in Europarlamento, oggi, abbiamo evitato l’ennesima eurofollia, ottenendo una modifica al regolamento per gli imballaggi.”

E’ quanto dichiara l’eurodeputato della Lega Valentino Grant. “Abbiamo tutelato gli interessi delle nostre aziende che, da tempo, hanno effettuato investimenti importanti nel settore degli imballaggi per il settore dell’industria e dell’agricoltura. La Lega si conferma una forza politica vicina agli interessi veri del paese. L’Europa non puo’ essere quella delle regole folli e dannose per l’economia, oggi lo abbiamo dimostrato. E lo faremo anche nei prossimi mesi”