Donna incinta 35enne picchiata da un uomo
17 Settembre 2025 - 20:05
CASTEL VOLTURNO – Una donna in gravidanza è stata aggredita oggi pomeriggio a Castel Volturno, in un’abitazione non lontana dalla spiaggia di Destra Volturni. La vittima, una 35enne, ha riportato ferite non gravi, ma comunque attenzionate data la sua condizione.
La donna è stata medicata e trasportata presso la clinica Pineta Grande, unico punto di soccorso di tutta l’area litorale, da un’ambulanza del 118 per ulteriori accertamenti.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia, che ha acquisito tutti gli elementi per le indagini, a seguito della denuncia sporta.