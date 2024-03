Si tratta della nuora del gestore di un campo sportivo della zona

SANTA MARIA A VICO – Spavento, in via Nazionale Appia, nel comune di Santa Maria A Vico. Una giovane donna, nuora del gestore di un campo di calcio della zona, è stata investita da una vettura impegnata in una inversione di marcia.

La donna è caduta rovinosamente a terra mostrandosi molto sofferente all’arrivo dei sanitari del 118 m