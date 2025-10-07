Donna trovata morta nel cortile di casa

Inutili i soccorsi

CASTEL VOLTURNO – Trovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione a Castel Volturno Filomena M., 62 anni.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 12 nel cortile di casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Mondragone, che hanno forzato il cancello per accedere alla proprietà.

Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118 ha constatato il decesso.