Donna vaga per la città in stato confusionale. Parla solo in inglese e dice di chiamarsi…

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Comunità in apprensione per le sorti di una giovane donna, che dice di chiamarsi Anna, parla solo in inglese ed è in evidente stato confusionale. Tanti i cittadini che stanno cercando di aiutarla, ma la donna rifiuta ogni aiuto. Anche le forze dell’ordine sono state informate della situazione. Chiunque riconosca questa donna può fornire informazioni alle autorità.