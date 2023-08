DRAMMA A BAIA DOMIZIA. Folgorato dal cancello della casa al mare. L’impatto violento con la testa e il codice rosso

CELLOLE/BAIA DOMIZIA – E’ all’ospedale di Sessa Aurunca in codice rosso il trentenne rimasto folgorato ieri sera, la notte tra lunedì 14 e martedì 15, oggi, Ferragosto, mentre apriva il cancello della sua abitazione a Baia Domizia.

Oltre alla forte scossa, a provocare il grave ferimento dell’uomo, finito in ospedale in codice rosso, è la circostanza che il contatto con l’energia elettrica ha provocato un salto all’indietro. L’uomo è stato sobbalzato ed è finito per colpire duramente con la testa l’asfalto