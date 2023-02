Purtroppo i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dramma, pochi minuti fa, in viale Europa a Santa Maria Capua Vetere. Un commerciante della zona, un fotografo, M.A., è stato colto da un malore improvviso, all’interno della sua attività, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto la polizia, gli agenti municipali e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.