DRAMMA. Colpito da infarto, muore storico fruttivendolo

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Antonio, un personaggio amato della città che vola via. Stamani una drammatica notizia ha sconvolto la città, si è spento Antonio Di Chiara, 63 anni, storico fruttivendolo, o noto come cocomeraro, a causa di un infarto fulminante. Lascia sconvolti e nel dolore, la moglie Luisa Folchinni, i figli Francesco, Maria e Luigi. I funerali si terranno oggi alle 16:30 presso la Chiesa S. Giovanni Battista(Savignano) ad Aversa.

Tantissimi i messaggi di addio per il gigante buono, fan di Nino D’Angelo di cui conosceva tutto il repertorio. Questo l’addio della nipote Margherita Cirillo “come farò ora senza te?mi hai lasciata sola.. adesso chi mi tartassava di chiamate la sera per dire “fai attenzione, non fare tardi!”..con chi parlerò quando ho bisogno di un consiglio? con chi litigherò ogni giorno perché io sono testarda e tu lo eri peggio di me..sei sempre stato più di un nonno per me, una spalla forte, un pilastro importante.. il pilastro della famiglia..non ci sono parole in questo momento per descrivere il mio stato d’animo..questa è stata la notte più lunga della mia vita.. il sole non sorgeva più.. sento ancora i tuoi passi, il tuo odore, le tue risate.. sento che tu sei qua con me a tenermi la mano.. io sono qua accanto a te che ti guardo e penso come sei bello, sembri felice.. te ne sei andato lasciandoci qua da soli.. lasciando qua nonna.. la vita è troppo breve a volte, non meritavi questa morte a soli 63 anni.. un brutto infarto ci ha portato tutto, ho perso tutto.. ora senza te, cosa mi rimane più? sarai sempre nei miei pensieri, sarai sempre accanto a me!buon viaggio nonno.. tu già sai! ”

“Ci siamo conosciuti molti anni fa sul campo lavorativo e sei sempre stato una bella persona cordiale e con il sorriso apprendendo questa brutta notizia mi hai fatto gelare mi ricorderò di te dietro a quella trancia che tagliavi buon viaggio Antonio per me restarai un bel ricordo dei tempi passati!”

Associazione “Maria SS. Dell’Arco” Aversa: “L’associazione si stringe al dolore della famiglia di Chiara per la perdita del nostro caro amico Antonio di Chiara. Condoglianze alla moglie Luisa e i figli Francesco, Maria e Luigi..“