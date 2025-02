DRAMMA. Ex dipendente Asl Caserta muore per un malore

CASAGIOVE – È morto ieri, 11 febbraio, Giacomo Perreca, 71 anni, ex dipendente dell’ASL di Caserta. Il suo corpo è stato ritrovato ieri sera al termine delle scale della sua abitazione in via Pontillo, a Casagiove, dove, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato vittima di un malore che lo ha stroncato, facendolo cadere.

Perreca, che da tempo era in pensione, lascia la moglie Giuseppina, i figli Giovanni, Tommaso e Concetta, e la sorella Giovanna.

I funerali si terranno giovedì 13 febbraio alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, dove amici e familiari si riuniranno per dargli l’ultimo saluto.