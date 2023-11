DRAMMA IN CITTA’. La moglie muore all’improvviso e lui ha un infarto. Dipendente del Comune in terapia intensiva

E’ accaduto la scorsa notte nel centro del paese.

PIEDIMONTE MATESE. Un dramma che poteva trasformarsi in tragedia. E’ accaduto la notte scorsa nell’abitazione di un conosciuto e stimato impiegato del Comune. Marito e moglie erano in casa, nell’appartamento della centrale via Caso, quando lei, Annamaria Cinotti, è stata colta da un malore improvviso. Subito, il marito Giacomo, ha allertato il 118. Purtroppo, però, quando sono giunti sul posto i sanitari, il cuore della donna non batteva più. E’ stato a quel punto che il coniuge ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco. Soccorso dagli operatori del 118, l’impiegato comunale è stato subito trasferito all’ospedale di Piedimonte Matese, dove è ricoverato in terapia intensiva.

Per Giacomo la presenza dei sanitari è stata fondamentale. Si spera ora che l’uomo possa riprendersi.