Dramma in paese: esce di casa per delle commissioni, poco dopo muore in strada

TRENTOLA DUCENTA – Dramma. questa mattina .in via Pagano a Trentola Ducenta, dove un uomo di 80 anni, L.T., è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava fuori casa per svolgere alcune commissioni.

L’anziano, secondo le prime ricostruzioni, si trovava a piedi quando ha iniziato a sentirsi male. Immediata la richiesta di soccorso da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto è giunta in breve tempo un’auto medica, seguita poco dopo da un’ambulanza del 118.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.