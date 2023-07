Dramma in paese. Stroncato da malore improvviso mentre si trova in centro diagnostico

L’uomo era in attesa di ricevere il referto quando…

VAIRANO PATENORA/ROCCAMONFINA – Un dramma si è consumato in un centro diagnostico della frazione di Vairano Scalo nel comune di Vairano Patenora. Un uomo aveva appena completato una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, ed era in attesa di ricevere il referto quando è stato colto da un malore improvviso. Sul postosii sono portati i sanitari del 118 che purtroppo non ha non potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua. La salma dell’anziano è stata liberata e restuita ai familiari per il rito funebre