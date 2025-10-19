DRAMMA. Muore 23enne travolto da un’auto. Gravissimo l’amico 28enne

GRAZZANISE – Un giovane di 23 anni ha perso la vita questa notte in un tragico incidente stradale avvenuto in via Sant’Andrea. Un altro ragazzo di 28 anni, coinvolto nello stesso sinistro, versa in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati investiti mentre erano in bicicletta. L’impatto sarebbe stato così violento da provocare il volo degli sventurati per diversi metri – si parla di circa tre – prima del rovinoso impatto al suolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ventitreenne. L’altro uomo, di 28 anni, è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.