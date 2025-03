DRAMMA NEL CASERTANO. Uomo si spara alla pancia con il fucile

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA A VICO – Un sabato pomeriggio drammatico quello che si sta vivendo in provincia di Caserta.

Dopo il suicidio dell’avvocato Roberto Picariello con studio in via De Gasperi, a Caserta, dove è stato trovato privo di vita, sparatosi con la pistola alla tempia, un altro tentativo di gesto estremo si segnala questo pomeriggio in Terra di lavoro.

Un uomo di circa 70 anni di Santa Maria a Vico, residente in una traversa di via Appia, ha tentato di farla finita, sparandosi all’addome con il suo fucile.

L’uomo, pensionato e con la passione per la caccia, è stato soccorso dai sanitari, dopo la chiamata al 118 da parte dei vicini, e trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta. A quanto pare, il settantenne non ha mai perso conoscenza.