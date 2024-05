Dramma nella notte: 45enne padre di famiglia stroncato da un malore improvviso

L’uomo è stato subito soccorso, ma il malore fatale non gli ha lasciato scampo.

SAN TAMMARO. Si è risvegliata sotto choc la comunità di San Tammaro per la morte dell’impiegato 45enne Carlo Russo, avvenuta nella sua abitazione in via degli Ulivi. L’uomo pare si sia sentito male in bagno, nel corso della scorsa notte. I familiari hanno subito allertato l’ambulanza ma per Carlo, oramai, non c’era più nulla da fare. Il 45enne lascia la moglie e due figli.