Due comunità piangono Annabella: madre e moglie amatissima

CASERTA – Una notizia triste ha colpito le comunità di Casagiove e Caserta: si è spenta all’età di soli 49 anni Annabella Tranfa, coniugata De La Cruz. Una donna dal cuore grande, madre amorevole, che ha affrontato con forza e dignità un lungo periodo di malattia.

Da tempo residente a Londra, dove viveva con il marito John e il piccolo figlio Jonathan, Annabella è ricordata con affetto e profonda stima da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. In queste ore, tanti messaggi di cordoglio e di vicinanza stanno raggiungendo la famiglia, stretta nel dolore per una perdita così improvvisa quanto ingiusta.

A piangerla, la mamma Maria De Simone, il papà Giovanni, i fratelli Valerio e Alessandro, oltre al marito e al figlioletto. Una famiglia devastata dal dolore, ma sostenuta dall’abbraccio di amici, parenti e concittadini che ricordano Annabella come un esempio di amore, coraggio e generosità.

I funerali si svolgeranno a Londra, dove la donna si era trasferita da qualche anno. Nonostante la distanza, il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore della comunità casertana, che oggi si stringe in silenzio intorno ai suoi cari.