Due ragazzine 13enni travolte, mentre erano in bici, da un’auto condotta da un 19enne

Terribile incidente in via Marconi: due ragazze di 13 anni travolte da un’auto guidata da un 19enne. Una è ricoverata in prognosi riservata al Santobono di Napoli. Indagano i carabinieri

LUSCIANO – Serata drammatica quella di ieri in via Marconi, dove due adolescenti di appena 13 anni, G. ed M., (conosciamo le generalità complete ma non le pubblichiamo per ovvi motivi) sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale mentre erano in sella alle loro biciclette. Le ragazze sono state investite da un’auto guidata da un 19enne, che procedeva nella stessa direzione.

L’impatto è stato estremamente violento: entrambe hanno riportato serie ferite, e una versa attualmente in condizioni critiche, con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri della compagnia di Aversa per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, ancora in fase di accertamento. Non si esclude che il conducente potesse viaggiare a velocità sostenuta, ma saranno le indagini a fare chiarezza.

Anche le ambulanze del 118 sono intervenute con tempestività per prestare i primi soccorsi. I tre feriti – le due ragazze e l’automobilista – sono stati trasportati inizialmente all’ospedale Moscati di Aversa. Le condizioni delicate delle minorenni hanno però reso necessario il trasferimento al Santobono di Napoli, specializzato in pediatria.