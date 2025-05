Due rapine in poche ore: presi di mira tabaccheria e farmacia

A mano armata, in due esercizi commerciali molto noti

LUSCIANO – È allarme sicurezza a Lusciano, dove nel giro di poche ore si sono verificati due episodi di rapina a mano armata. Lunedì, tra il tardo pomeriggio e la serata, malviventi hanno colpito due attività commerciali, seminando paura tra commercianti e residenti.

Uno dei due fatti si è consumato in via Costanzo, quasi in concomitanza con la chiusura serale. Due individui, con il volto coperto e armati di coltelli, hanno fatto irruzione in una rivendita di tabacchi. Dopo aver minacciato il titolare, si sono fatti consegnare l’incasso, diverse stecche di sigarette e biglietti Gratta e Vinci, prima di darsi alla fuga.

Poche ore prima, un’altra attività era già finita nel mirino. Intorno al pomeriggio, un uomo solo, anche lui armato di coltello e con il volto travisato, ha fatto irruzione nella farmacia Pisani, in via Don Nicola Sparaco. Minacciando il farmacista, è riuscito a farsi consegnare circa mille euro in contanti, per poi dileguarsi.

Sui due episodi stanno indagando i carabinieri della stazione locale. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze delle vittime e stanno visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona. Non si esclude che dietro entrambe le rapine possa esserci la stessa mano criminale.