Eroina, crack e cocaina nel cruscotto dell’auto: tre uomini arrestati e una donna denunciata

MARCIANISE – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, in due interventi, 3 uomini, di età compresa tra i 21 e i 49 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato una 39enne, per concorso.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, poliziotti della Commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise hanno sorpreso, a Marcianise, due uomini mentre cedevano alcuni involucri a giovani passanti. Entrambi sono stati perquisiti e, nella disponibilità di uno, sono state trovate 15 dosi di eroina, mentre presso l’abitazione dell’altro è stata trovata una “pietra” di eroina, detta “cobret”, di oltre 30 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, un tagliere, diverse bustine in cellophane e la somma di circa 400 Euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ultimate le formalità di rito, i due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e il materiale sequestrato. La compagna di uno dei due, invece, originaria di Capodrise, è stata denunciata per concorso.

In occasione di altro controllo della volante, un giovane di 21 anni è stato trovato in possesso di circa 70 dosi di crack e cocaina, per un totale di oltre 20 grammi di droga, nascoste nel cruscotto della vettura su cui viaggiava. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.