Esami ASL negativi: ristorante riapre dopo il blitz dei Nas

La sospensione dell’attività era scattata dopo il caso di intossicazione alimentare di circa 60 persone

SAN MARCELLINO – Dopo settimane di chiusura forzata a seguito dell’intervento dei Nas e delle indagini dell’Asl, il ristorante La Pergola Braceria di San Marcellino ha riaperto ufficialmente le sue porte.

La sospensione dell’attività era scattata dopo il caso di intossicazione alimentare dello scorso 31 agosto, quando circa sessanta persone accusarono sintomi gastrointestinali costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

I titolari del locale hanno comunicato la riapertura attraverso una nota diffusa sui social, sottolineando che tutti i controlli sanitari hanno escluso criticità. Le verifiche hanno riguardato alimenti, superfici, attrezzature e personale, senza far emergere irregolarità.

“Volevamo attendere i risultati definitivi delle analisi dell’Asl, per comunicare solo notizie certe e ufficiali – spiegano i gestori – Oggi, con piena trasparenza, possiamo finalmente condividere che tutti i controlli hanno dato esito negativo e che la nostra attività è stata autorizzata alla riapertura”.

La direzione ha inoltre ribadito l’impegno verso i propri clienti:

“La sicurezza e la salute dei nostri clienti e collaboratori restano per noi una priorità assoluta. Ripartiamo con rinnovata attenzione, consapevoli dell’importanza della fiducia che ogni giorno ci accordate”.

Con la riapertura, il ristorante torna così a pieno regime, deciso a riconquistare la serenità del rapporto con la propria clientela.