Escalation di furti in paese: cittadini esasperati

Il ripetersi dei furti ha generato un clima di insicurezza e paura tra i cittadini, che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PIGNATARO MAGGIORE – Cresce la preoccupazione tra i residenti di Pignataro Maggiore per una vera e propria ondata di furti che, tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, ha colpito diverse abitazioni del territorio.

I colpi, messi a segno soprattutto nelle ore serali e notturne, seguono un modus operandi ormai consolidato: i malviventi approfittano dell’assenza dei proprietari, agendo con rapidità e precisione, riuscendo in pochi minuti a forzare porte o finestre e a fuggire con denaro, oggetti di valore e in alcuni casi anche autovetture.

Il ripetersi dei furti ha generato un clima di insicurezza e paura tra i cittadini, che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nei quartieri più isolati e nelle campagne circostanti.