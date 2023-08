Esclusa da un concorso nella Guardia di Finanza perché ha avuto un tumore. La storia di Lucia, psicologa casertana

CASERTA – Ha raccolto oltre 26mila firme una petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, una donna di Caserta, per chiedere di rivedere le norme che le hanno impedito di partecipare a un concorso pubblico poiché ha avuto un tumore.

“In un certo qual senso le norme equiparano chi ha avuto un tumore a un pregiudicato, e questo non è giusto”, dice Lucia.

La donna ha avuto un cancro al seno nel 2021. Operata d’urgenza, è stata poi stata sottoposta a chemioterapia e radioterapia noadiuvante (cioè per pura prevenzione). Ha partecipato ad un concorso pubblico per psicologo nella Guardia di Finanza.

“Dopo anni di studio, master e impegno speso per coronare questo sogno, sono stata giudicata non idonea perché ho avuto un tumore in attuale stato di follow up“, spiega la psicologa nella sua petizione.

E ancora: “Io per limite d’età non potró più partecipare, ma a distruggere il mio sogno non è stata la mia malattia. Bensì un decreto, a cui il bando fa riferimento, che equipara chi sopravvive al cancro alla mammella a chi è ancora malato. Ritenendo quindi il post-cancro incompatibile con la vita militare. Ma se ho superato tutte le prove mediche, psicoattitudinali e fisiche, e se ci sono diversi oncologi che hanno scritto nero su bianco quanto io sia pienamente in salute e in grado di svolgere qualsiasi attività senza alcun problema, questa è una pura discriminazione burocratica.“

https://www.change.org/p/fermiamo-le-discriminazioni-concorsuali-per-gli-ex-pazienti-oncologici