Esclusa dal concorso perché incinta: neomamma porta in tribunale l’ASL CASERTA

CASERTA – Aveva chiesto il rinvio delle prove perché al nono mese di gravidanza, ma l’ASL ha detto no. Lei ha fatto ricorso, ma alla fine il TAR lo ha dichiarato inammissibile.

Un errore di notifica, nonostante il contenuto fosse stato presentato in tempo, la causa del niet dei giudici amministrativi.

È il caso di una candidata al concorso pubblico per Assistenti Sociali dell’ASL di Caserta, che si è vista sfumare ogni possibilità di assunzione a causa di un cavillo burocratico.

La protagonista è una donna arrivata alla 37esima settimana di gravidanza nel pieno del concorso. Per il giorno 11 novembre 2022, le era stato programmato un taglio cesareo. Aveva quindi chiesto all’ASL di spostare le prove pratiche e orali. Richiesta respinta: secondo l’Azienda Sanitaria, accogliere il rinvio avrebbe rotto l’equilibrio tra i candidati e rallentato le procedure di assunzione.



Convinta che la decisione fosse ingiusta e lesiva dei suoi diritti – sia costituzionali che internazionali – la candidata ha presentato ricorso al TAR chiedendo anche un risarcimento per i danni subiti. Il ricorso era fondato e depositato nei tempi, ma la comunicazione all’ASL (la cosiddetta notifica) è arrivata fuori tempo massimo. Questo piccolo, ma decisivo errore ha portato i giudici a dichiarare il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha ribadito una regola ferrea del diritto amministrativo: non basta avere ragione, bisogna anche rispettare le regole procedurali alla lettera. La notifica tardiva – anche se solo di pochi giorni – ha fatto decadere l’intera azione legale. Il TAR ha comunque deciso di compensare le spese legali, riconoscendo che l’inammissibilità non era per mancanza di fondamento, ma solo per un errore formale.