ESCLUSIVA. CASERTA. Allacciamenti abusivi alla rete idrica, il blitz dei carabinieri e dei tecnici Nepta. LE FOTO

Scattano i tagli della Nepta spa, già Italgas Acqua spa.

CASERTA. Tempi duri per chi preleva abusivamente dalle condotte il prezioso liquido: l’acqua potabile. Sono in corso, infatti, una serie programmata di sospensioni dei prelievi non definiti e privi di contratto.

Prima azione a evidenza popolare nella giornata di oggi, quando scortati da una volante dei carabinieri, i tecnici di «Nepta Spa», la nuova denominazione assunta dal 16 ottobre 2023 della società Italgas Acqua Spa, già concessionaria del servizio idrico a Caserta, Baia e Latina, Casaluce, Galluccio e Roccaromana, hanno provveduto a identificare una serie di prelievi abusi presso le palazzine di via Michelangelo Buonarroti.

Una volta individuate le generalità dei presenti, hanno provveduto alla sospensione della fornitura idrica.

Sul posto, a dare supporto ai tecnici della società, per motivi di sicurezza, erano presenti anche diverse pattuglie dei carabinieri di Caserta.

Un fenomeno, quello dei prelievi abusi, rispetto al quale Nepta sta impiegando notevoli risorse economiche, tecnologiche e umane. Le azioni in programma, di cui non si conosce l’entità, continueranno con identici sistemi nei prossimi giorni.