ESCLUSIVA. L’HOTEL-CASA DEL SESSO. Il NOME e dove si trova la struttura sequestrata: proprietario indagato

Abbiamo potuto approfondire quanto emerso dal comunicato. L’albergo è lungo la via di confine tra Teverola e Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si sarebbero recati diverse volte durante l’estate i carabinieri di Teverola presso l’albergo bar Hotel Delle Mostre, situato lungo la strada Statale 7 Bis, attiguo alla stazione di servizio IP.

La struttura ricettiva si trova all’interno del perimetro comunale di Santa Maria Capua Vetere, ma si tratta di quella che può essere definita senza problemi una zona di confine, visto che l’inizio dell’adiacente centro di Teverola è a pochi metri.

Ed è qui che, secondo l’indagine dei carabinieri, coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, si sarebbe sviluppato un florido mercato della prostituzione.

Il proprietario dell’albergo, G.G.G., avrebbe ospitato le prostitute nelle sue stanze, ricevendo in cambio da queste una quota del compenso, ovvero venti euro a prestazione. Per questo motivo l’uomo è stato indagato e l’albergo è stato sequestro.

Inizialmente, nel comunicato della procura emergeva come l’operazione fosse stata compiuta a Teverola dai carabinieri della locale stazione, cosa che però strideva rispetto alla competenza territoriale.

In seguito siamo stati in grado di specificare l’esatta posizione geografica dell’albergo che, come scritto, è situato a Santa Maria, motivo per cui è intervenuta nell’indagine la procura sammaritana.