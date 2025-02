ESCLUSIVA S. MARIA C.V. L’etilista colpisce ancora: semidistrugge nota farmacia della città (il nome) e poi scompare

Stamattina, lunedì, aveva compiuto un sorpasso pericolosissimo ad un’auto dei carabinieri ventiquattro ore dopo esser uscito dal carcere. Il suo veicolo…..

S. MARIA CAPUA VETERE – Da trentasei ore ha lasciato il carcere e da 36 ore in pratica è ubriaco e sta facendo letteralmente di tutto. Stamattina, vi abbiamo dato notizia della sua “prodezza”, consistita in un un sorpasso mozzafiato a un’auto dei carabinieri, compiuto a bordo di un veicolo che, in pratica, non aveva nulla: né assicurazione, né libretto, né patente del conducente.

Stasera replica alla farmacia Merolla, dove ha fatto di peggio: sempre in stato di ebbrezza ha distrutto la citata farmacia.

Sul posto, i vigili urbani del Comune di Santa Maria Capua Vetere e un’ambulanza del 118, ma l’etilista violento è riuscito ancora una volta a scappare e a darsi alla macchia.