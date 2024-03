Escursionista casertano disperso con il suo cane, salvato dai soccorsi

CASERTA – Nel pomeriggio di sabato 16 marzi, un allarme è stato lanciato dalla centrale operativa dei Carabinieri di Castellammare di Stabia per una persona scomparsa ad Agerola. L’uomo, proveniente da Marcianise, si era smarrito mentre scendeva dal monte Tre Calli. Nel tentativo di seguire il suo cane, ha perso l’orientamento e ha deviato dal sentiero prestabilito. Trovatosi in prossimità di pareti rocciose, ha prontamente contattato i servizi di emergenza per chiedere aiuto.

In risposta, due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) sono state inviate sul posto. La zona, immersa nella nebbia, presentava sfide notevoli, ma i soccorritori, partendo da via Paipo, hanno intrapreso la salita verso la vetta del monte. Dopo un’intensa ricerca, sono riusciti a localizzare l’uomo.

Fortunatamente, l’escursionista è stato trovato in buone condizioni fisiche. I membri del Soccorso Alpino hanno garantito la sua sicurezza e lo hanno guidato a valle utilizzando corde. In questa operazione di ricerca e salvataggio, è stata fondamentale la collaborazione dei carabinieri del comando stazione di Agerola.