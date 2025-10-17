Esplode caldaia durante la manutenzione: giovane idraulico in ospedale
17 Ottobre 2025 - 09:55
Stava effettuando un intervento di manutenzione all’interno di un’abitazione privata quando …
GIOIA SANNITICA – Incidente sul lavoro nella giornata di ieri a Gioia Sannitica. Un giovane idraulico è rimasto ferito mentre stava effettuando un intervento di manutenzione su un termocamino all’interno di un’abitazione privata.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era intento a sistemare la caldaia in vista dell’imminente stagione invernale, quando, per cause ancora da accertare, si è verificata un’esplosione che lo ha investito in pieno.
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure e la stabilizzazione delle condizioni, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese.
Avrebbe riportato ustioni, fortunatamente non gravi.