Esplode caldaia durante la manutenzione: giovane idraulico in ospedale

17 Ottobre 2025 - 09:55

foto di repertorio

Stava effettuando un intervento di manutenzione all’interno di un’abitazione privata quando …

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

GIOIA SANNITICA – Incidente sul lavoro nella giornata di ieri a Gioia Sannitica. Un giovane idraulico è rimasto ferito mentre stava effettuando un intervento di manutenzione su un termocamino all’interno di un’abitazione privata.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era intento a sistemare la caldaia in vista dell’imminente stagione invernale, quando, per cause ancora da accertare, si è verificata un’esplosione che lo ha investito in pieno.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure e la stabilizzazione delle condizioni, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese.

Avrebbe riportato ustioni, fortunatamente non gravi.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino