Esplode caldaia durante la manutenzione: giovane idraulico in ospedale

GIOIA SANNITICA – Incidente sul lavoro nella giornata di ieri a Gioia Sannitica. Un giovane idraulico è rimasto ferito mentre stava effettuando un intervento di manutenzione su un termocamino all’interno di un’abitazione privata.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era intento a sistemare la caldaia in vista dell’imminente stagione invernale, quando, per cause ancora da accertare, si è verificata un’esplosione che lo ha investito in pieno.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure e la stabilizzazione delle condizioni, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese.

Avrebbe riportato ustioni, fortunatamente non gravi.