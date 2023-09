Estorsione e usura: a 10 giorni dall’arresto torna libero il figlio del “giaguaro”

Paolo Pagnozzi, figlio di Gennaro Pagnozzi era finito nell’indagine della Dda.

CASAGIOVE. E’ stato già rimesso in libertà Paolo Pagnozzi, fermato lo scorso 6 settembre per usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Il tribunale del Riesame ha, infatti, accolto l’istanza dei suoi legali, secondo i quali Pagnozzi sarebbe estraneo ai reati contestatigli. Il figlio del ras Gennaro Pagnozzi, detto il giaguaro, era finito nelle maglie dell’inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino che, con il supporto dei comandi competenti per territorio, appena dieci giorni fa hanno dato esecuzione alla misura cautelare custodiale a carico di tre persone, disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura partenopea.

Le misure riguardavano proprio Paolo Pagnozzi, 62 anni di San Martino Valle Caudina, Clemente Caliendo, 65 anni e Gerardo Marino, 70 anni, residente a Casagiove.

