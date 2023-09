Ex dipendente comunale “distratto” pubblica video hot sullo stato di WhatsApp, scoppia la lite in famiglia

La ripresa è finita anche sul cellulare della figlia e…

CASAGIOVE – Un momento di intimità, ripreso da un telefonino, tra un ex dipendente comunale e una donna di Casagiove, finisce per errore nello stato di WhatsApp: scoppia la lite in famiglia.

L’uomo non si è accorto dell’errore commesso e così il suo stato in brevissimo tempo è stato visualizzato dai tanti contatti presenti nella sua rubrica facendo, in poche ore, il giro delle chat di decine e decine di persone.

Qualcuno ha pensato bene anche di registrarlo per continuare nell’invio fino a quando non è arrivato anche al telefono della figlia dell’ex dipendente comunale.

Inevitabile l’affronto della donna al genitore fino a sfociare in lite. Anche con l’amante le cose non sono andate meglio, la donna ha, infatti, minacciato denuncia in quanto era si consenziente alla ripresa del video ma non alla sua circolazione.