Ex giocatore della Casertana stroncato da un malore in campo

Improvvisamente si è accasciato a terra proprio mentre stava giocando una partita amichevole

CASERTA – Si è spento Luigi Rocca, 61 anni ed ex centrocampista della Casertana. Stroncato da un arresto cardiaco proprio mentre era in campo. Stava giocando una partita amichevole, quando si è accasciato a terra. Scattata la richiesta di soccorso Rocca è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Ha indossato la casacca rossoblu per un anno, nel campionato 1989-90