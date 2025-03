“Faccio esplodere tutto”. 45enne minaccia la tragedia con la bombola del gas: ARRESTATO. LE FOTO E IL RESCONTO UFFICIALE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 45 anni, D.C.M., ha minacciato di far esplodere un appartamento al settimo piano del complesso Royal Residence, in località Pinetamare, a Castel Volturno, dichiarando di voler innescare una esplosione con il gas. Sul posto sono intervenuti i negoziatori della Polizia di Stato, una volante, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, impegnati nelle trattative per dissuadere l’uomo.

Dopo una mediazione, D.C.M. si è arreso e ha accettato di arrendersi alle forze dell’ordine, venendo arrestato. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari al momento dell’incidente. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere tale gesto sono ancora sconosciute.

Qui sotto, le foto e il resoconto ufficiale dei vigili del fuoco.

Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta in viale Darsena Occidentale, nel comune di Castel Volturno,allertati per un soccorso a persona. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un uomo di mezza età che si era barricato in casa, al settimo piano dell’ edificio, minacciando di dare fuoco ad una bombola e di gettarsi dal balcone. Pertanto, mentre si evacuata l’intero stabile, intervenivano sul posto anche un’autoscala dal distaccamento di Aversa ed il carro telo dalla sede Centrale. Fortunatamente si riusciva ad aprire la porta d’ingresso giusto in tempo permettendo alle forze dell’ordine intervenute di entrare nell’appartamento ed immobilizzare l’uomo.