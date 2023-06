Fake no limits. La rete dei “cliccomani” si inventa, per tre sirene spiegate, un blitz con decine di arresti. Ma è solo una conferenza stampa a CASAL DI PRINCIPE

Siccome abbiamo deciso, da qualche settimana, di cominciare a occuparci di cronaca nera rispettando i canoni di ingaggio delle notizie, cosa che non abbiamo mai fatto nella storia di questo giornale, abbiamo la sensazione che di cavolate del genere ne scopriremo a iosa

CASAL DI PRINCIPE – Quando abbiamo un po’ di tempo cerchiamo, seppur in minimissima parte, di dare una mano a informare i nostri lettori su certe cose che girano in rete – chiamarle notizie sarebbe realmente eccessivo – che, in realtà, sono destituite di ogni fondamento. Stamattina è in corso una conferenza stampa congiunta all’interno del comando stazione di Casal di Principe.

Nove, il canale in chiaro del gruppo Discovery presenta, insieme all’arma dei Carabinieri rappresentata dal comandante provinciale di Caserta colonnello Manuel Scarso, la seconda serie, stavolta in 5 puntate, del docufilm “Avamposti-Nucleo Operativo”, prodotta dalla Stand by me in collaborazione con l’arma, che andrà in onda a partire da martedì 20 giugno alle 21:25 per 5 settimane, come scritto ieri.

Lo spostamento di alti ufficiali dell’Arma e di una produzione rappresentata a sua volta dal regista Claudio Camarca, ha comportato una necessaria azione di controllo e di scorta, visto e considerato che la serie in questione si occupa pesantemente della camorra, soprattutto del clan dei Casalesi.

Se a questo si aggiunge la decisione di presentare questo evento proprio a Casal di Principe, si comprende il motivo di qualche sirena spiegata, trasformata dalla fantasia e dalla realtà aumentata in maniera demenziale dalla rete, sempre a caccia di click, in un blitz con decine di arresti e perquisizioni, come se queste cose potessero capitare alle 8 o alle 9 del mattino invece che all’alba per una serie di motivi che sarebbe troppo lunghe da elencare.

Quindi, nessun arresto, nessuna perquisizione, ma solo una conferenza stampa.