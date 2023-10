False fatture per evadere le imposte, condanna definitiva per il titolare di Small Rent

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile.

MADDALONI. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal legale di Silvio Cardone, 54enne di Maddaloni, condannato, nel settembre del 2022, dalla Corte di Appello di Napoli, a due anni di reclusione, per avere emesso tra il 2012 ed il 2013, false fatture per operazioni inesistenti perchè mai rese dalla società Small Rent sas, della quale era amministratore unico, al fine di consentire a terzi di evadere Iva e imposte sui redditi.

Per gli ermellini il ricorso, promosso dall’avvocato Nello Sgambato, è inammissibile per diverse ragioni, tra le quali la prova dell’inesistenza delle prestazioni fatturate per la indisponibilità, da parte della Small Rent, delle autovetture fintamente noleggiate. Anche la presunta prescrizione, avanzata dal legale viene “bocciata” dalla Cassazione. Per tale ragione, la condanna a due anni di reclusione è divenuta definitiva.