Famiglia casertana diventa l’ossessione di una coppia di sposi: arrivano i carabinieri

MARCIANISE – Massiccia operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise, coadiuvati dalle unità cinofile del Nucleo di Sarno. Il servizio, condotto in forma coordinata nelle scorse ore, ha visto l’impiego di 13 pattuglie e 27 militari impegnati in posti di blocco e attività ispettive nelle aree urbane del comprensorio.

Durante l’operazione sono state identificate 120 persone e controllati 88 veicoli. Le verifiche hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un totale di 4.600 euro, con il ritiro di due carte di circolazione e il fermo amministrativo di altrettanti mezzi. Effettuati anche accertamenti su tre esercizi pubblici con presenza di clienti sottoposti a controllo.

Nel corso delle attività, i militari hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord. In un primo caso, un uomo di 40 anni residente a Orta di Atella è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex moglie, in quanto indagato per presunti maltrattamenti.

Un secondo provvedimento, comprendente il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di dimora nel comune di Orta di Atella, è stato notificato a due coniugi, accusati di aver esercitato minacce e violenze private ai danni di una famiglia residente nella stessa località.

Infine, a Gricignano d’Aversa, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 38enne, trovato in possesso di sostanze stupefacenti a seguito di perquisizione personale e domiciliare. Nella sua abitazione sono state rinvenute sette dosi tra cocaina e marijuana per un totale di circa 4 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 90 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’attività rientra in un piano di prevenzione disposto per rafforzare la sicurezza sul territorio e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.