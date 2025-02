Fanno acquisti da Primark al Centro Commerciale Campania e “dimenticano” di passare per la cassa: ecco come evitano i guai

Colti in flagranza dagli addetti alla vigilanza

MARCIANISE – Si recano a fare spesa in uno store del Centro Commerciale Campania e vengono beccati mentre cercano di dileguarsi con la merce senza passare per la cassa. E’ quanto accaduti ieri poco prima della chiusura da Primark, protagonisti alcuni ragazzi.

Colti in flagranza dagli addetti alla vigilanza che hanno subito chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari hanno optato per pagare la merce e sono passati per le casse minimizzando sull’accaduto al fine di evitare di essere denunciati per furto.