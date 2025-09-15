FESTA DEL CROCIFISSO. Giostre scontate sabato e domenica: ecco i prezzi

Tariffe ridotte ma non la gratuità come lo scorso anno

MARCIANISE – In occasione delle celebrazioni per la Festa del Crocifisso, il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha annunciato che sabato e domenica prossimi, per le giostre allestite in città, saranno applicate condizioni di favore per tutti i cittadini.

I bambini potranno accedere alle giostre pagando un biglietto ridotto di soli 1,50 euro, mentre per gli adulti il costo del biglietto sarà di 2,00 euro. Una decisione che mira a garantire un’esperienza più accessibile e inclusiva, permettendo a tutti di partecipare con entusiasmo alla tradizionale festa che ogni anno richiama numerosi visitatori.