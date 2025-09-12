FESTA DEL CROCIFISSO, il programma dettagliato. Anna Tatangelo torna di nuovo a MARCIANISE, stavolta col pancione

La Festa del Crocifisso a Marcianise si avvicina e con essa l’attesa per una settimana di eventi che celebrano la tradizione religiosa, la cultura locale e l’intrattenimento per tutti. Da sabato 13 a venerdì 19 settembre 2025, la città sarà animata da una serie variegata di appuntamenti tra messe solenne, spettacoli musicali, sfilate di moda, incontri culturali, e molto altro.

Di seguito il programma dettagliato della festa:

Sabato 13 settembre 2025

– Il suono delle campane e lo sparo dei fuochi segnano l’apertura della festa. Ore 17:00 – Raduno della banda musicale.

– Spettacolo musicale “ ”. Ore 23:00 – Spettacolo di intrattenimento musicale con il gruppo “Beat 90”.

Domenica 14 settembre 2025

Ore 7:00 – Suono delle campane e sparo dei fuochi annunciano l’inizio della giornata di festa.

– Sfilata di moda. Ore 22:30 – Spettacolo di ballo a cura delle scuole di danza della città di Marcianise.

Lunedì 15 settembre 2025

Ore 7:00 – Il suono delle campane e sparo dei fuochi annunciano l’inizio della giornata di festa.

– Esibizione sportiva. Ore 22:20 – Concerto musicale di Rosario Miraggio.

Martedì 16 settembre 2025

– Spettacolo musicale . Ore 22:30 – Spettacolo cabaret con Made in Sud, “Ditelo Voi”.

Mercoledì 17 settembre 2025

– Momento di sensibilizzazione sugli , a cura dell’ . Ore 22:00 – Spettacolo musicale con l’artista nazionale Anna Tatangelo.

Giovedì 18 settembre 2025

: ore . Ore 21:30 – Gara Pirotecnica nei pressi del Velodromo, a cura delle ditte Germano FIREWORKS Srl, Sogno Pirotecnico La Tiglia S.r.l.s. e SPYRO S.r.l.s..

Venerdì 19 settembre 2025