FESTA DEL CROCIFISSO, il programma dettagliato. Anna Tatangelo torna di nuovo a MARCIANISE, stavolta col pancione

12 Settembre 2025 - 16:47

La Festa del Crocifisso a Marcianise si avvicina e con essa l’attesa per una settimana di eventi che celebrano la tradizione religiosa, la cultura locale e l’intrattenimento per tutti. Da sabato 13 a venerdì 19 settembre 2025, la città sarà animata da una serie variegata di appuntamenti tra messe solenne, spettacoli musicali, sfilate di moda, incontri culturali, e molto altro.

Di seguito il programma dettagliato della festa:

Sabato 13 settembre 2025

  • Ore 12:00 – Il suono delle campane e lo sparo dei fuochi segnano l’apertura della festa.
  • Ore 17:00 – Raduno della banda musicale.
  • Ore 19:00 – Conclusione della Novena con Santa Messa presieduta da Don Agostino Albano, Cappellano dell’ospedale di Marcianise. In questa occasione, si celebrerà anche il Giubileo dei sanitari.
  • Ore 20:00 – Accensione delle luminarie allestite dalla ditta ADD. Luminarie S.r.l..
  • Ore 21:00 – Spettacolo musicale “Rimete”.
  • Ore 22:00 – Spettacolo musicale “Luis Navarro”.
  • Ore 23:00 – Spettacolo di intrattenimento musicale con il gruppo “Beat 90”.

Domenica 14 settembre 2025

  • Ore 7:00 – Suono delle campane e sparo dei fuochi annunciano l’inizio della giornata di festa.
  • Sante Messe: ore 7:30, ore 10:00, ore 12:00.
  • Ore 10:00 – Giro per la città della banda musicale “Città di Bellona”.
  • Ore 16:30 – Nuovo giro per la città con la banda musicale.
  • Ore 17:30 – Festa del SS. Crocifisso che percorrerà Via Duomo e Via Santoro, per giungere in Piazza Umberto I dove sarà collocato accanto all’altare.
  • Ore 19:00Santa Messa Solenne presieduta da S.E. Cardinale Damiano Bella, concelebrata dal nostro Vescovo Pietro Lagnese e dai Sacerdoti della città.
  • Ore 19:30 – Processione del Crocifisso attraverso le seguenti vie: Via De Felice, Via della Vittoria, Viale Kennedy, Via San Giuliano, Via Salzano, Via Grillo, Via Santoro, Via Roma, Via F. Quercia, Via Duomo.
  • Ore 20:00 – Accensione delle luminarie.
  • Ore 21:30 – Sfilata di moda.
  • Ore 22:30 – Spettacolo di ballo a cura delle scuole di danza della città di Marcianise.

class="wp-block-heading">Lunedì 15 settembre 2025

  • Ore 7:00 – Il suono delle campane e sparo dei fuochi annunciano l’inizio della giornata di festa.
  • Sante Messe: ore 7:15, ore 9:30, ore 19:00.
  • Ore 20:00 – Accensione delle luminarie.
  • Ore 20:30 – Incontro nel Duomo con Don Salvatore Sorrentino sulla figura di Banda Lomena.
  • Ore 21:00 – Esibizione sportiva.
  • Ore 22:20 – Concerto musicale di Rosario Miraggio.

Martedì 16 settembre 2025

  • Sante Messe: ore 7:15, ore 19:00.
  • Ore 20:00 – Accensione delle luminarie.
  • Ore 20:30 – Incontro nel Duomo con Prof. Franco Miano, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica, sulla figura di Pier Giorgio Frassati.
  • Ore 21:00 – Esibizione canora con Deborah e Erica.
  • Ore 21:30 – Spettacolo musicale Sound Group.
  • Ore 22:30 – Spettacolo cabaret con Made in Sud, “Ditelo Voi”.

Mercoledì 17 settembre 2025

  • Sante Messe: ore 7:15, ore 19:00.
  • Ore 20:00 – Accensione delle luminarie.
  • Ore 20:30 – Adorazione Eucaristica animata dalla Comunità “Gesù il Signore del Rinnovamento nello Spirito” di Marcianise.
  • Ore 20:45 – Premiazione degli artisti locali.
  • Ore 21:00 – Momento di sensibilizzazione sugli screening oncologici, a cura dell’Ordine dei Medici di Caserta.
  • Ore 22:00 – Spettacolo musicale con l’artista nazionale Anna Tatangelo.

Giovedì 18 settembre 2025

  • Santa Messa: ore 7:15.
  • Ore 21:30Gara Pirotecnica nei pressi del Velodromo, a cura delle ditte Germano FIREWORKS Srl, Sogno Pirotecnico La Tiglia S.r.l.s. e SPYRO S.r.l.s..

Venerdì 19 settembre 2025

  • Ore 20:00Cena di solidarietà sul Piazzale del Duomo. Questo evento è organizzato a sostegno di una missione in Guinea delle suore Immacolatine.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino