Festa in spiaggia a CASTEL VOLTURNO, bevono troppo e si sentono male: due giovanissimi finiscono in ospedale

Episodio simile anche all’esterno di una nota discoteca di Caserta

CASERTA/CASTELV VOLTURNO – Abuso di alcol malore improvviso per due giovani. Erano tra i tanti partecipanti ad una delle feste che in questo primo week end di estate hanno animato la movida del litorale casertano. Due ragazzi avrebbero alzato un po’ troppo il gomito durante una festa in spiaggia in un lido a Castel Volturno tanto da rendersi necessario l’intervento dei soccorritori. Stesso scenario anche in via Ponteselice a Caserta, all’esterno di una nota discoteca della zona.