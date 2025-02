Festeggia il casertano: centrato un 5 da 26mila euro al SuperEnalotto

La vincita si è registrata presso la tabaccheria in Corso Umberto I

SANTA MARIA LA FOSSA – Nell’estrazione di venerdì 21 febbraio, come riporta Agipronews,a Santa Maria La Fossa,, centrato un “5” da 26.488,50 euro presso la tabaccheria D’Alessandro in Corso Umberto I, 138.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 25 febbraio è di 77,7 milioni di euro.