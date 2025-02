Festeggia la scarcerazione, si mette alla guida ubriaco e supera in tromba un’auto dei carabinieri che lo inseguono e lo fermano: ex detenuto nei guai

Alla guida di un’auto ubriaco e senza patente si è lanciato in un folle inseguimento di una pattuglia dei carabinieri. Fermato e controllato è stato trovato in evidente stato di ebrezza tanto da rendersi necessario anche l’intervento di un’ambulanza

SAN TAMMARO – Forse voleva festeggiare l’uscita dal carcere avvenuta nella giornata di ieri ma le cose non sono per niente andate come sperava. Alla guida di un’auto si è lanciato a velocità sostenuta nel sorpasso di una pattuglia dei carabinieri in transito, per sua sfortuna, lungo la SS7 bis.

Al momento dell’alt dei carabinieri, nei pressi del distributore Energas, è stato sottoposto ad accertamenti con etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico decisamente superiore ai limiti previsti dalla legge. Non solo, nel corso delle verifiche è emerso che lo stesso era alla guida senza aver mai conseguito la patente. L’auto su cui viaggiava, poi, era anche sprovvista di copertura assicurativa. Per lui sono scattate subito le denunce ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.