FIAMME GIALLE IN LUTTO. Addio al vicebrigadiere Amati

CASERTA – Lutto per la Guardia di Finanza e per l’intera comunità casertana: si è spento prematuramente, all’età di 54 anni, il vicebrigadiere Angelo Amati, figura stimata e benvoluta da colleghi, amici e da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la città, lasciando un grande vuoto tra quanti gli hanno voluto bene. In molti, in queste ore, si stanno stringendo attorno al dolore della famiglia.

Angelo lascia la moglie Carmen e i figli Martina e Dario, a cui va l’abbraccio commosso dell’intera comunità.

I funerali si terranno domani, venerdì 26 settembre, alle ore 16:00, presso la chiesa del Buon Pastore, in piazza Pitesti a Caserta.