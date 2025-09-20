Fine dell’estate a Caserta: da martedì in arrivo piogge e brusco calo delle temperature

Un cambio deciso che segna, di fatto, l’arrivo dell’autunno anche sul territorio casertano

CASERTA – L’estate fuori stagione che ha caratterizzato questi ultimi giorni ha ormai le ore contate. Subito dopo l’equinozio d’autunno, il tempo cambierà radicalmente anche sulla provincia di Caserta. Lo annunciano gli esperti di 3bmeteo.com, che segnalano l’arrivo di una perturbazione atlantica in grado di interrompere la fase calda e soleggiata di settembre.

Secondo le previsioni, da martedì 23 settembre si assisterà a un deciso cambio di scenario: cieli nuvolosi, rovesci sparsi e temporali – localmente anche di forte intensità – prenderanno il posto del sole, accompagnati da un calo significativo delle temperature.

Fino a lunedì, il bel tempo continuerà a dominare, con valori massimi che potranno ancora toccare i 30-32°C. Ma da martedì mattina la situazione peggiorerà sensibilmente: sono attesi fenomeni temporaleschi, con piogge abbondanti e instabilità che proseguirà anche mercoledì, in forma intermittente.

