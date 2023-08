I cittadini si dicono esasperati

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) – Furto d’auto e finestrini distrutti. Ieri, mercoledì, in via Cosenza a Succivo una banda organizzata di ladri ha prima infranto i finestrini di alcune auto in sosta per depredarle e poi ha rubato una vettura.

I cittadini sono esasperati: “Non se ne può più, continui atti predatori a danno di case, attività commerciali e auto in sosta”.