Non si ferma all’alt dei carabinieri. Folle inseguimento in auto tra i turisti di BAIA DOMIZIA. Arrestato figlio del ras (deceduto): ECCO PERCHE’ SCAPPAVA

La Procura aveva richiesto anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marcianise; richiesta non accolta dal giudice monocratico sammaritano

CELLOLE/MARCIANISE – Alla guida senza patente, perchè già precedentemente ritirata e trovato in possesso di una dose di hashish. Potrebbero essere questi i motivi che hanno spinto alla fuga, nel pomeriggio di ieri, lungo la Domiziana, Fabio Junior Buanno, 22 anni, figlio del ras Fabio (deceduto, con alle spalle militanza mafiosa prima con i Piccolo e poi con i Belforte).

Quando i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno visto sfrecciare verso di loro, a velocità sostenuta, un autovettura Smart, il cui conducente, incurante dell’alt intimatogli militari ha pericolosamente accelerato ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per 6 km, fino quando i militari sono riusciti a bloccare l’auto del fuggitivo in viale Risorgimento, nel comune di Cellole.

Il giovane alla guida, un ventiduenne di Marcianise, a seguito di immediati accertamenti è risultato non essere in possesso della patente di guida perchè già precedentemente ritirata. Inoltre, nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una dose di hashish, per la quale è segnalato all’autorità amministrativa competente.

Finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, questa mattina si è tenuto il processo con il rito del giudizio direttissimo. Buanno è stato ritenuto responsabile, giudice monocratico Antonio Riccio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del reato contestato. Per il 22enne è stata decisa la pena dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Procura aveva richiesto anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marcianise; richiesta non accolta dal giudice monocratico sammaritano. Il rinvio il 21 settembre per discutere l’abbreviato. Il giovane è stato assistito dall’ Avv. Pasquale Delisati