FOLLIA NELLA NOTTE. Giovane aggredito in strada con una mazza da baseball

PASTORANO – Aggredito in strada con una mazza da baseball da uno sconosciuto. L’episodio si è verificato, questa notte alle 3:00 circa, in via Giuseppe Russo a Pastorano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri.

La vittima ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata all’ospedale di Piedimonte Matese. Le sue condizioni, sebbene serie, non sarebbero critiche. In paese episodi simili sembrano verificarsi con una certa frequenza, alimentando preoccupazione tra i cittadini.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile dell’aggressione.