Forza posto di blocco e provoca incidente lungo la Nazionale Appia. Il punto delle indagini e le condizioni dei tre feriti

CASAGIOVE – E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente provocato, sabato pomeriggio lungo la Nazionale Appia, da un uomo che alla guida di un’auto non si è fermato all’Alt di una volante della polizia. Due poliziotti, di cui il più grave ha una prognosi di trenta giorni, e una donna, 80 anni, le cui condizioni restano stabili, che viaggiava a bordo dei una Fiat Panda coinvolta nello schianto durante il rocambolesco inseguimento.

Inizialmente si è ipotizzato che alla guida del suv, di grossa cilindrata, ci fosse un rom ma stando alle prime indiscrezioni trapelate non sarebbe così. Alla vista dei poliziotti, della stradale di Caserta nord, che all’altezza della svolta in direzione autostrada, gli intimavano l’alt inaspettatamente ha spinto il piede sull’ acceleratore forzando il posto di blocco. Iniziato l’inseguimento l’uomo ha ancora una volta sorpreso i poliziotti azzardando una pericolosissima manovra di inversione di marcia durante la quale ha speronato la volante della polizia per poi procedere la fuga in autostrada.

mattinata di ieri le indagini avrebbero portato alla sua identificazione ma al momento ancora non ufficializzata.