FOTO E VIDEO. Anche nel casertano bombole riempite alle pompe di benzina. Arriva “Striscia la Notizia”

CASERTA – Luca Abete arriva in provincia di Caserta e lo fa per raccontare come esista distributori di benzina, per la precisione, stazioni di servizio che forniscono gpl, che riempiono le bombole del gas su richiesta.

Una pratica non permessa e molto pericolosa, perché in tal modo non è possibile sapere quando si raggiunge il limite dell’80 per cento di riempimento.

Registrato da una telecamera nascosta, uno dei dipendenti del distributore lo dice chiaramente: “E’ illegale come cosa, ma qui la facciamo“.